Crocchianti, un calvario per il difensore rivelazione della serie C

Il ginocchio operato non gli ha permesso di scendere mai in campo. Appuntamento a primavera.

La Spezia - Poteva essere la stagione dell'esplosione, è invece un altro ostacolo da superare per tornare più forte di prima. Grande rivelazione della scorsa serie C con la maglia della Reggiana, Marco Crocchianti quest'anno doveva confermare le sensazioni positive e magari tornare allo Spezia nel 2019 per giocarsi l'inserimento nella rosa per la serie B. L'infortunio dello scorso agosto - lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro - non è ancora alle spalle per il difensore romano. Operato in estate, per adesso non è ancora tra i disponibili all'Alto Adige. Il direttore dei bolzanini Paolo Bravo ha chiarito la posizione del club: "Spero possa tornare nel giro di un mese e mezzo. Se il recupero dall'infortunio andrà per il verso giusto, allora saremo a posto. Altrimenti ci toccherà intervenire".