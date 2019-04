Crivello ha un affaticamento, Acampora torna disponibile

La Spezia - Non sono tramontate le speranze di rivedere Bidaoui in campo entro la fine della stagione regolare. Oggi le buone notizie per Pasquale Marino arrivano però da Acampora che è tornato a lavorare insieme ai compagni alla ripresa dei lavori dopo i due giorni di riposo. Attacco contro difesa, lavoro atletico su brevi e medie distanze, sfida a ranghi misti su metà campo nel menù di Follo. Crivello ha svolto lavoro differenziato a causa di un affaticamento muscolare che in ogni caso non preoccupa.