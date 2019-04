Crivello dà forfait, non ce la farà a recuperare per Cosenza

La Spezia - Niente da fare per Roberto Crivello. Il mancino oggi a Follo si è potuto dedicare solo a qualche esercizio in palestra e con tutta probabilità non sarà tra i disponibili per la partita di Cosenza a Pasquetta. Il programma aquilotto prevede domani la conferenza stampa di mister Marino, il giorno dopo la rifinitura a porte chiuse e la partenza per la Calabria. Aggregati i giovani Abdullahi, D'Eramo, Figoli e Morachioli ai lavori dei grandi, Erlic e Mastinu proseguono a lavorare secondo le rispettive tabelle personalizzate di recupero.