Cristiano Ronaldo è tornato a segnare, quattro gol nelle ultime quattro

La Spezia - Con la doppietta contro il Crotone, Cristiano Ronaldo aveva raggiunto a quota 70 reti in 83 match nel campionato italiano, diventando il 1° giocatore della Serie A, nell’era dei tre punti a vittoria, a segnare almeno 70 gol in meno di 100 presenze. Cr7 si è ripetuto a Verona, siglando il suo 71esimo gol e si può dire che sia tornato ai suoi livelli, almeno per quel che riguarda la confidenza con le reti: l’attaccante della Juventus ha realizzato quattro gol nelle ultime quattro partite, dopo che era rimasto tre gare a secco in campionato. Con quattro rigori, sono 19 i gol messi assieme dal campione portoghese, capocannoniere della massima serie con 19 reti, una in più dell'interista Lukaku, cinque in più del duo Immobile-Ibrahimovic. Per Cristiano 48 gol nelle ultime 48 partite in Serie A.