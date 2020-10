La Spezia - Sta bene, non ha sintomi ed è in isolamento. Ma Cristiano Ronaldo è positivo al Covid. Lo ha annunciato in queste ore la Federazione calcistica del Portogallo. L'asso della Juventus era infatti impegnato in nazionale, con cui avrebbe dovuto affrontare la Svezia nelle prossime ore. Un tampone di routine però ne ha rivelato il contagio. Ennesimo caso dunque per un calciatore di serie A, nella fattispecie il più pagato di tutto il calcio italiano.