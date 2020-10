Cristiano Ronaldo da solo costa uno Spezia e mezzo

La Spezia - Con 8 milioni di euro ci puoi fare due cose. Se sei lo Spezia ci paghi il monte ingaggi dell'organico che ti porta per la prima volta in serie A. Se sei Cristiano Ronaldo ci compri una Bugatti con sedici cilindri e quasi 400 km/h di velocità di punta. L'immagine serve per illustrare in breve le forze in campo nella sfida di domenica pomeriggio tra Spezia e Juventus valida per la sesta giornata di serie A. La rosa meno costosa di tutto il campionato contro la più munifica d'Italia. L'unica che ragiona su cifre da big europea e che, non a caso, punta alla Champions League (senza fortuna) da tante stagioni.



Le somme dei monte ingaggi sono sempre un po' aleatorie, visto che molti degli addendi sono bonus con diversi gradi di realizzabilità. Per certi calciatori di punta la maggiorazione di stipendio scatta magari alla decima presenza, traguardo facile da raggiungere. Ci sono attaccanti che cambiano la propria dichiarazione dei redditi se vanno in doppia cifra, obiettivo mai facile da realizzare dalla provincia. E i giovani in arrivo dalla primavera con il minimo contrattuale garantito che diventa uno stipendio ben diverso se riescono a entrare stabilmente nel giro della prima squadra. E chiaramente, chi gioca su una o due competizioni, senza la reale prospettiva di poterne vincere alcuna, ha uno schema più semplice rispetto a chi compete per primeggiare magari anche in Europa.



Ciò detto e con prudente approssimazione, uno Spezia vale un decimo di una Juventus. Il solo Cristiano Ronaldo, il giocatore più pagato della serie A, è accreditato di uno stipendio lordo di 31 milioni quando tutta la rosa aquilotta arriva a 22. Un attaccante al prezzo di uno Spezia e mezzo. Giocasse superando il problema Covid, dovrebbe marcarlo Salva Ferrer che guadagna la cifra, comunque bella per qualsiasi comune mortale, di 250mila euro al mese. Ovvero quanto Ronaldo mette sul conto in banca in circa tre giorni qualsiasi dell'anno.