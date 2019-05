Cristian Bucchi e il Benevento si dicono addio dopo una stagione

La Spezia - Non sono bastati i 60 punti in stagione a garantirsi il rinnovo di contratto. Cristian Bucchi e il Benevento si separano di comune accordo e il tecnico (42 anni compiuti ieri) diventa uno dei papabili per la panchina dello Spezia. Il domino degli allenatori è in verità appena all'inizio e bisognerà attendere almeno la prossima settimana per capire quale piega prenderà. Solo tra le prime classificate in serie B cercano una nuova guida anche Benevento, Pescara, Perugia e con tutta probabilità Verona e Palermo.