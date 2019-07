Crimi ai saluti: "Grazie al pubblico di Spezia per l'affetto"

La Spezia - In attesa di conoscere la sua nuova destinazione Marco Crimi ieri ha salutato lo Spezia e i suoi tifosi tramite la propria pagina Instagram. Poche parole ma significative, accompagnate da alcune immagini della stagione appena trascorsa in maglia bianca caratterizzata da 20 presenze e due gol in campionato, uno dei quali nel solito trionfo all'Ardenza.

“Un anno fantastico è andato in archivio – ha scritto il centrocampista che il club ha scelto di non riscattare dall'Entella – grazie al caloroso pubblico dello Spezia per l'affetto. È arrivato il momento di una nuova avventura”. Un post accompagnato dai saluti di tanti tifosi ma anche di ormai ex compagni come Okereke, De Col e Pierini.