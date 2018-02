Cremonesi: “Rigore su La Mantia? Non attacchiamoci a quello”

La Spezia - “Un risultato amaro, ce la siamo giocati alla pari e non avremmo meritato la sconfitta. E’ un periodo in cui ci gira male, ma ho trovato un gruppo coeso che lavora bene e vuole raggiungere l’obettivo”. Così Michele Cremonesi, difensore arrivato a gennaio dalla Spal al termine di Entella-Spezia. “A me sembrava un contatto dubbio, purtroppo l’arbitro ha deciso di non dare rigore e quindi non è giusto attaccarsi a quello”.

“Dobbiamo lavorare e pensare alla prossima partita - agguinge Luca Nizzetto - La classifica è pesante e questo significa che qualcosa manca. Non pensiamo alla traversa o alla sfortuna ma agli errori fatti, arriveranno momenti in cui faremo punti magari meritando meno di oggi. Non credo ci possiamo rimproverare nulla, ma non è abbastanza”.