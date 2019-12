Cremonese, peggior attacco della B. Ciofani e Ceravolo, una rete a testa

La Spezia - Cross di Migliore, testa di Piccolo, gol. Sembra di tornare indietro di qualche anno quando erano calciatori dello Spezia ed invece sono assistman e marcatore del 2-1 decisivo con cui la Cremonese ha battuto il Perugia, tentando, più o meno come la squadra di Italiano, di rilanciarsi dopo un orribile inizio di campionato. Quello di Piccolo è un rientro positivissimo personale e di squadra, visto che proprio davanti, malgrado le bocche da fuoco rappresentate da Ciofani e Ceravolo, i grigiorossi hanno palesato, incredibile ma vero, i limiti maggiori. "Ci tenevamo a prenderci questa vittoria e siamo tutti contenti - ha commentato l'attaccante napoletano, 50 presenze e 5 reti complessive in maglia bianca - sono partite in cui serve una prestazione che andava al di là delle tecnica. Abbiamo messo tutto quello che avevamo preparato e menomale che è arrivata contro una squadra fortissima".



Contro il Perugia il numero 7 (nella foto con la maglia dello Spezia in una partita al "Picco") è stato l'uomo in più: dal centrodestra ha fatto quello che ha voluto e il gol di testa ha suggellato la prestazione. Fondamentale quella rete per una Cremonese che ad oggi rappresenta insieme al Livorno il peggior attacco della categoria, con sole dodici segnature: tutti aspettano i già citati Ceravolo e Ciofani, autore fino ad oggi di un gol a testa. Mentre Piccolo arrivava da tre mesi out per infortunio. Già ai tempi dello Spezia quello degli acciacchi è stato uno dei problemi più assillanti per l'ex Lanciano: "Quando stai fermo sei il primo a non essere contento ma credo che non sia la presenza del singolo a fare la differenza, è la squadra che ne esce con il lavoro di tutti i giorni. Ritrovo Baroni, col quale abbiamo fatto bene ai tempi di Lanciano e spero si possa ripetere anche qui. Fino ad ora ci sono mancate tante componenti, delle volte è una linea sottilissima a spostare l'equilibrio".