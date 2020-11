Crédit agricole in scena a Brescia nel settimo turno

La Spezia - La Crédit Agricole si appresta ad affrontare la sua quarta trasferta stagionale, questa volta a Brescia: la palla a due con l'RMB Brixia Basket è fissata per domani alle ore 18 al Centro Sportivo San Filippo. In classifica la squadra lombarda si trova davanti alle bianconere di due lunghezza, a quota 8 punti, assieme ad Umbertide. La squadra neopromossa in A2 è reduce dal successo esterno sul Nico Basket Ponte Buggianese col punteggio di 76-77.

Il pericolo maggiore per la difesa della Cestistica arriverà da Carlotta Zanardi, playmaker classe 2005, che viaggia alla bellezza di 19,3 punti di media a gara in 33 minuti d'impiego. L'altra giocatrice bresciana in doppia cifra di media è Angelina Turmel, con 10,5 punti in 25 minuti. Il potenziale offensivo del Brixia è confermato anche dai 461 punti segnati complessivamente nelle sei partite fin qui disputate, che si traducono nel secondo miglior attacco del girone sud con 76,8 punti di media, dietro solo alla capolista Faenza.

La direzione di gara è stata affidata ai signori Stefano Bonetti di Ferrara e Marco Ragionieri di Bologna. L'incontro tra Brescia e Spezia, che si disputerà a porte chiuse, sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook dell'RMB Brixia.