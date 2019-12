Crédit agricole a Cagliari nell'anticipo col Cus

La Spezia - Turno infrasettimanale per la Crédit Agricole La Spezia, che domani alle ore 19 anticipa la sua gara a Cagliari ospite del Cus. Una sfida tutt’altro che semplice per le ragazze di coach Corsolini, che vorranno sicuramente riscattarsi dalla sconfitta casalinga con Campobasso. Davanti, però, una formazione di tutto rispetto che si trova a pari punti con le spezzine e Faenza.



“Giocheremo contro una squadra che ha perso pochissimo quest’anno – afferma il tecnico della Cestistica – e che si è rinforzata rispetto alla scorsa stagione. A Striulli, Caldaro (già viste in maglia bianconera) e Niola, già nell’organico da tempo, hanno aggiunto pedine importanti come Novati da Palermo, Landi da Moncalieri e Ljubenovic. Stanno disputando davvero un bel campionato e non sarà facile domani. Noi abbiamo avuto una settimana travagliata come allenamenti, ma le giocatrici sono comunque tutte recuperate e a disposizione. Da parte mia ci tengo a fare un ringraziamento particolare, vale sempre ma soprattutto per questa settimana, a Giulia Zampieri e Maurizio Bertelà, che mi aiutano sempre negli allenamenti a preparare le cose nel miglior modo possibile, anche quando le situazioni non sono di facile gestione”.



La direzione di gara è stata affidata a Giorgio Silvestri ed Eugenio Roberti di Roma.