Crédit Agricole viaggia in trasferta, domani sera a San Giovanni Valdarno

La Spezia - Dopo il weekend di riposo, domani alle 21 la Crédit Agricole torna in campo a San Giovanni Valdarno in una sfida difficile tra due squadre molto competitive. La compagine toscana occupa l’ottavo posto in classifica, ma ciò non inganni, perché l’organico è assolutamente di primo livello. Nella gara d’andata al PalaMariotti furono le bianconere ad uscirne vittoriose, domani le spezzine sperano di ripetersi. La direzione di gara è stata affidata ai signori Giovanni Roca di Avellino e Giuseppe Vastarella di Napoli.



“Sarà una partita complicatissima – afferma il coach della Cestistica, Marco Corsolini –, di fronte avremo una squadra che ha investito molto per vincere e con molta qualità nel proprio roster, ma che ha trovato delle difficoltà nel girone d’andata. Il calendario a sfavore, con le gare più importanti sempre in trasferta, non li ha aiutati ma hanno comunque perso sempre di pochi punti. Inoltre vengono da un cambio di guida tecnica, per cui saranno sicuramente molto agguerriti. Noi ci siamo allenati bene, fortunatamente senza problemi, e avremo uno stimolo in più considerando che, in caso di vittoria nostra e di Faenza con Campobasso, saremmo nuovamente in testa al campionato”.