Credit Agricole torna in campo contro Civitanova

La Spezia - Per la Crédit Agricole giunge nuovamente il momento di tornare in campo: domani alle ore 17 al PalaSprint, infatti, si giocherà a porte chiuse il recupero della gara con Civitanove Marche, rimandata in precedenza a causa dell’emergenza Coronavirus. La squadra marchigiana occupa il decimo posto in classifica, mentre la Cestistica vorrà consolidare ulteriormente il terzo posto.



“Considerando la situazione attuale – afferma il coach delle bianconere, Marco Corsolini – ed il fatto che non giochiamo da due settimane, sarà sicuramente una partita strana quella di domani. Giocare a porte chiuse sarà una situazione irreale, dovremmo essere bravi ad abituarci il prima possibile. Preparare una gara di questo tipo non è mai facile, domenica scopriremo cosa si prova, non essendoci mai trovati in una situazione così e considerando anche il fatto che pure le prossime partite saranno a porte chiuse. Guardando il lato positivo, in queste due settimane senza campionato abbiamo recuperato Corradino e Diene”.



La direzione di gara è stata affidata a Chiara Consonni di Ambivere (BG) e Lucia Barbagallo di Milano. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Cestistica Spezzina.