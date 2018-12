Carispezia vuole tornare a vincere contro San Giovanni Valdarno

La Spezia - Crédit Agricole Carispezia in cerca di riscatto in quel di San Giovanni Valdarno: domani alle ore 21 al PalaGalli la formazione spezzina affronterà l’RR Retail provando a superare la seconda sconfitta stagionale rimediata contro Palermo nel turno precedente. La compagine toscana – che occupa il sesto posto in classifica a pari punti, 14, in coabitazione con le bianconere e Bologna – dispone della miglior realizzatrice di tutta la serie A2: Macarena Rosset, talentuosa argentina classe 1991, viaggia infatti a 20,2 punti di media a partita.



“San Giovanni Valdarno è una delle squadre che esprime un ottimo basket – afferma il coach della CA Carispezia, Marco Corsolini –, fatto di intensità e buona circolazione di palla. Noi andremo là per giocarcela, arriviamo da una buona settimana di allenamenti, ma soprattutto sarà importante imparare dagli errori, seppur fisiologici, commessi durante il corso di questo campionato, e farne tesoro. In questo momento siamo nella fase più complicata del calendario, in cui abbiamo affrontato e affronteremo squadre molto competitive: con Civitanova Marche ci è andata bene, con Palermo molto meno, poi ci saranno due trasferte impegnative come questa di San Giovanni e mercoledì nel recupero in Sardegna con San Salvatore Selargius. L’ultima parte dovrebbe essere un po’ più in discesa”.