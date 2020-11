La Spezia - "Sono stato molto tempo fermo nonostante non avessi sintomi e mi sentissi bene. Oggi sono tornato a fare quello che mi piace, giocare a calcio". Così a SkySport Cristiano Ronaldo, subentrato nel secondo tempo e decisivo dopo appena 3' dal suo ingresso che dribbla la domanda sul Covid e le sue esternazioni via social a proposito dei tamponi: "Cristiano is back. Questo l'importante", la sua non risposta.