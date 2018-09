Covisoc, Lecce deferito: ecco cosa rischia

La Spezia - Non rischia alcuna penalizzazione in classifica in quanto l’irregolarità amministrativa contestata è solamente la consegna tardiva (dieci giorni di ritardo) di un allegato definito “accessorio” dalla stessa normativa federale. Dunque il Lecce se la caverà con una ammenda pecuniaria visto che "il documento in questione è uno di quelli da presentare insieme alla documentazione di bilancio, che il regolamento della giustizia sportiva non reputa essenziale". Tutto questo a seguito di segnalazione della Covisoc e la conseguente ordinanza del Procuratore Federale che ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare anche Lucchese (Girone A di Serie C), Trapani (Girone C di Serie C) e Monopoli (Girone C di Serie C) per un'altra serie di irregolarità amministrative da parte dei rispettivi dirigenti.