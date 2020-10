Covid-19, rinviate le partite del settore giovanile. Altri tre positivi nello Spezia, ma non sono calciatori

La Spezia - Lo Spezia Calcio comunica che il ciclo di tamponi di controllo effettuato nella giornata di ieri, ha dato esito negativo per tutto il gruppo squadra.



Nel rispetto del protocollo e in accordo con le autorità sanitarie competenti, il gruppo squadra prosegue nell’isolamento fiduciario, con la possibilità di svolgere la regolare attività di allenamento per tutti gli atleti negativi.



Allo stesso tempo, è stata rilevata la positività di un dipendente e di due collaboratori del Club di via Melara, prontamente isolati secondo le direttive ministeriali. A tal proposito, lo Spezia Calcio, ha chiesto e ottenuto dalla Federazione il rinvio di tutti i match del settore giovanile programmati per il weekend e nei prossimi giorni l'Intels Training Center "Bruno Ferdeghini" resterà chiuso.