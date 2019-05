Countdown agli sgoccioli: è ancora Tarros contro Cus Genova

Domenica 19 maggio inizia la finale play-off. Caluri: “Spero che il PalaSprint sia gremito”.

La Spezia - Ha il sapore del deja – vu la finale play – off del campionato di Serie C silver ligure. Di fronte, infatti, ancora una volta si trovano lo Spezia Basket Club Tarros ed il Cus Genova. La speranza, in casa bianconera, è, ovviamente, che il finale non sia lo stesso degli anni precedenti.



“Ho fiducia nei miei ragazzi e nel coach – afferma Presidente Danilo Caluri – tutti sappiamo che i play – off sono un campionato a sé, ma sono fiducioso”.



Del resto gli spezzini in campionato sono stati inarrestabili, avendo vinto tutte la partite tranne una: gli unici capaci di imporre lo stop alla formazione di patron Caluri sono stati però proprio gli universitari, anche se di soli 2 punti e in un match affrontato in un momento psicologicamente molto complicato.



Per il resto, per la Tarros, percorso netto e vittoria del campionato messa in archivio con due giornate di anticipo, ma per la promozione serve ancora di più, serve passare indenni dalla lotteria play-off.



“Abbiamo preparato bene questa serie, lavorando tanto – afferma il coach bianconero Andrea Padovan – il verdetto lo darà il parquet, ma noi arriviamo a queste sfide con la coscienza a posto, sapendo di aver fatto il massimo. Massimo che, ovviamente, dovremo mettere anche in queste gare”.

Il tecnico avrà a disposizione tutti i suoi uomini.



“Noi ci siamo, speriamo ci sia anche un folto pubblico a sostenerci – afferma Presidente Caluri – abbiamo bisogno dei nostri tifosi e vorrei vedere un PalaSprint pieno e caldo. La gara di domenica sarà fondamentale, speriamo di giocare tutti insieme, con il pubblico”.



Gara 1 andrà in scena domenica 19 maggio alle 18 al PalaSprint, arbitrano Luca Rezzoagli di Rapallo e Stefano Oro di Genova.

Ricordiamo che anche la finale si gioca al meglio delle cinque gare, quindi vince chi ottiene 3 vittorie. Gara 2 sarà sempre al PalaSprint il 22 maggio. Si giocherà invece a Genova, il 26 maggio, gara 3, così come l'eventuale gara 4 (29 maggio). Se si arriverà alla bella, questa sarà al PalaSprint il 2 giugno.