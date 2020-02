Cosmi si toglie il cappello: "Spezia superiore, punteggio giusto"

La Spezia - “Credo che sia una gara semplice da commentare, purtroppo. Io sono sempre stato obiettivo e oggi dico che ha vinto chi ha nettamente giocato meglio. Il punteggio non è esagerato rispetto alle occasioni create e con la personalità con cui sono state create. Non dico che sono le sconfitte migliori, perché hanno tutte lo stesso sapore, ma se perdi contro chi dimostra di avere tante qualità allora c'è meno amarezza. Questo non toglie chiaramente il dispiacere di perdere in casa”. Così Serse Cosmi si leva il cappello metaforicamente davanti ad uno Spezia che domina sul terreno del Perugia, segna tre gol e dà una grande dimostrazione di salute. “Volevamo far tornare il Curi un posto difficile per glia avversari, invece oggi è stato troppo tenero. Non abbiamo messa alcuna delle nostre qualità in campo. Nel primo tempo, pur subendo nel possesso palla, speravo di arrivare allo 0-0 e cercare poi soluzioni diverse nella ripresa. Invece siamo andati sotto, siamo tornati provando una reazione timida e infine lo 0-2 ci ha spento. Un commento triste ma semplice direi”.

Poi battezza gli aquilotti. "Se lo Spezia gioca come oggi è la candidata migliore ad andare in serie A diretta. Se non sbaglia nulla come oggi... io ho visto Spezia-Trapani al Picco ed era un'altra squadra. E infatti ci fu un altro risultato. Quel giorno il Trapani sembrava lo Spezia di oggi. C'è consapevolezza: gli attaccanti sono difficilmente marcabili e la difesa si è assestata. Non ci sono squadre che giocano meglio oggi in serie B e che hanno la panchina che ha lo Spezia".