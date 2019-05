Cosmi sbotta: "Io l'unico coglione che si lamenta del calendario?!"

La Spezia - “La vergogna di non giocare in contemporanea a sole due giornate dalla fine. Mi sembra di essere uno dei pochi coglioni che vede il calcio in questa maniera. Ma chi oggi sa il nostro risultato, è normale che faccia dei calcoli domani no? Ma non è scorretto, è normale". Serse Cosmi punta il dito sulloo spezzatino delle ultime giornate di campionato. Il suo Venezia impatta con il Pescara e ora rischia di essere scavalcato da Livorno e Foggia che giocano tra oggi e domani. I toscani contro un Carpi già in pratica spacciato e i dauni contro un Perugia che invece deve cercare a tutti i costi la vittoria per non dire addio ai play-off. "I presidenti si lamenteranno oggi, ma sono quelli che accettano tutto. La televisione vuole il sangue, vuole sempre di più. E anche questo è legittimo. Ma è assurdo che le società non capiscano che le ultime due o tre giornate si devono giocare tutte contemporaneamente. Siccome ho detto che sono un coglione e non lo capisco, vorrei che qualcuno mi spiegasse questo calendario...”.