La Spezia - "Non è stata una partita come le altre, era passato troppo poco dalla notizia: sapevamo che stava male. Se dico che Luciano Gaucci per me è stato un secondo padre i primi a non offendersi sono i suoi figli. Ci volevamo bene, eravamo uniti. E' stato commovente, c'è stata tristezza, la vita va avanti e Gaucci rimarrà un precursore del calcio". Così Serse Cosmi nel post partita di Castellammare di Stabia ricorda l'ex presidente degli umbri, scomparso di recente.