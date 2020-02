Cosmi a letto con la febbre, parla Bazzani: "Sono solidi ma noi siamo il Perugia"

La Spezia - L'influenza, male di stagione quest'anno particolarmente 'cattivo', ha messo ko Serse Cosmi all'antiviglia della gara e così all'appuntamento settimanale con la stampa il tecnico ha mandato in sua vece Fabio Bazzani, ex attaccante di Sampdoria e Perugia che conosce fin dai tempi di Arezzo. E' toccato a lui fare il punto della situazione ad una trentina di ore dal match contro lo Spezia fra pre-tattica e un'iniezione di carica emozionale per quello che questa partita si porterà dietro. "Abbiamo ancora due sedute per prendere le decisioni definitive. Cosmi? Speriamo ci possa essere domani, ad oggi è indisponibile - se la cava con una battuta "pallonara" - per il resto ci consideriamo soddisfatti dopo un mese di lavoro: ci abbiamo messo l'intensità e le idee, il gruppo ha risposto e naturalmente le vittorie confortano ma un pari a Castellammare non avrebbe cambiato queste valutazioni".



Motivazioni, grinta, voglia di emergere, sono le colonne portanti del Cosmi-pensiero: "Si vince soffrendo, sempre. Il secondo posto è lontano due punti a ogni partita va combattuta con lo spirito che abbiamo messo in campo in tutte le partite con qui disputate. L'intensità nelle sedute è la base, quando si è in tanti questa cosa cosa può scemare, ma le scelte dipendono più dai giocatori che dagli allenatori". Un passaggio sullo Spezia è doveroso, visto l'andamento dei bianchi dall'autunno in poi, completamente ribaltato rispetto ai primi due mesi di serie B: "Solidi, sono diventati soldi ma noi giochiamo in casa e dobbiamo migliorare quello che stiamo facendo. Siamo il Perugia, e anche se è un mese che siamo qui vogliamo migliorare quello che stiamo facendo. Li rispettiamo, ma anche loro devono rispettare noi".



Al di là delle assenze certe, Fernandez e Di Chiara, se sarà 3-5-2 Bazzani non lo accenna nemmeno ma di contromisure per arginare l'avversario parla apertamente: "Loro hanno tanto palleggio, sono arginabili se si lavora su queto. Al tempo stesso però dovremo essere noi i protagonisti della partita. Non si tratta di essere presuntuosi, è un discorso anche di autostima". Paradosso dei paradossi: il Perugia ha in casa il miglior realizzatore della B ma fatica a finalizzare. Sembra un ossimoro: "Dobbiamo trovare altre bocche da fuoco, tenendoci stretto il bottino di Iemmello e sperando che lo incrementi ancora. Melchiorri è un giocatore forte e siamo contenti che sia rimasto. Abbiamo giocatori forti in quel reparto".