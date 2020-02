Cosmi-Spezia, la sfida infinita. I precedenti sono dalla parte del mister

La Spezia - Storico "nemico", calcisticamente parlando, dello Spezia, Serse Cosmi affronta la sfida agli aquilotti per la quindicesima volta in partite ufficiali da allenatore. Il tecnico è in vantaggio in virtù dei 9 successi, 3 pareggi e sole 2 sconfitte (quando allenava Brescia e Trapani, rifacendosì con gli interessi, vedi playoff). In casa l'esperto allenatore umbro è imbattuto su 5 incroci, con score - a proprio favore - di tre vittorie e due pareggi (ambedue per 0-0). Tra i 14 precedenti spicca la finalissima play-off serie C-2, stagione 1997/98, con l’Arezzo di un giovane Cosmi che ottenne la promozione in C-1 vincendo 2-1 sul neutro di Pistoia la finalissima secca, il tutto dopo tempi supplementari. L'ultima volta strappò un pari al "Picco" da allenatore dell'Ascoli: nella stagione 2017-18 finì 1-1.