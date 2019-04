Cosenza-Spezia, i fedelissimi ci saranno

La Spezia - Due giorni di riposo in più rispetto alla consueta tabella di marcia. Giusto il tempo di far smettere di piovere per ritornare a faticare sui campo di Follo a partire dalle 15 odierne. Inizia infatti questo pomeriggio la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato che vedrà i bianchi di scena al "Marulla", nel giorno di Pasquetta. Alle 21 Terzi e compagni proveranno a fare punti su un campo dove i ragazzi di Braglia hanno messo insieme 25 dei 39 punti complessivi. Una classifica molto buona per i calabresi, ormai prossimi alla salvezza.



Sono in vendita i biglietti (Intero € 13) del settore ospiti nei punti vendita Vivaticket. Alla Spezia sono Durlindana, Via Picedi, 18 - La Spezia, Fantoni Service, Corso Cavour, 339, Infotech, via Nino Bixio, 24/26, Silvia Viaggi, via Sarzana, 18, Tabaccheria Briselli, Piazza Garibaldi, 16 - Santo Stefano Magra. Tagliandi acquistabili anche in modalità online sul sito www.vivaticket.it. Biglietti del settore ospiti disponibili fino alle 19 di domenica 21 aprile. Non necessario alcuno strumento di fidelizzazione (no Fidelity Card/Supported Card). Il giorno gara non sarà possibile acquistare il biglietto presso i botteghini dello Stadio "San Vito-Gigi Marulla" di Cosenza.