Corso di mountain bike con Confcommercio

La Spezia - Prosegue la stagione formativa targata Confcommercio: l’associazione di via Fontevivo annuncia l’organizzazione di un nuovo corso. Aperte infatti le iscrizioni per il corso di mountain bike, per dilettanti, tenuto dal docente Yuri Ciuffardi, in collaborazione con Technical Bike Shop.



Il corso avrà inizio nel mese di maggio e si rivolge sia a coloro che vogliano avvicinarsi all’utilizzo della mountain bike, sia a chi è già un appassionato ma desidera approfondire le conoscenze per un uso consapevole della bici in montagna.

L’obiettivo è quello di fornire ai partecipanti le principali abilità riguardanti questo sport, necessarie per affrontare in sicurezza qualsiasi tipo di percorso. Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso esercizi, uscite guidate e giochi di gruppo volti a sviluppare e migliorare alcune capacità specifiche.



Il corso propone un incontro teorico e due incontri pratici, con percorsi di varia difficoltà e lezioni di meccanica sulle riparazioni fondamentali in grado di rimediare ai guasti più ricorrenti che possono accadere durante le escursioni.



Al termine del corso sarà rilasciato un attestato.



Chi fosse interessato all’iscrizione può quindi contattare la signora Silvia D’Elia della segreteria della Confcommercio al numero 0187 5985101 oppure mandare una mail all’indirizzo: segreteria@confcommerciolaspezia.it