Corso di fighting system con l'Accademia arti marziali

La Spezia - L'Accademia Arti Marziali propone un corso gratuito maschile e femminile per allievi di età compresa tra i 14 e i 20 anni di fighting system, preparazione agonistica con circuiti cross training, specializzazione nei calci- pugni - lotta in piedi e a terra in coordinazione tra loro.

Sono previste 10 lezioni a numero chiuso per 12 partecipanti, con allenamenti in palestra con il maestro Sauro Soliani c.n. 6° dan Fijlkam. Iscrizioni entro il 5 febbraio.

Per info:

e mail: accademiartimarzialisp@virgilio.it - tel 329 5615582.