Corso Master Uefa Pro, anche Italiano vuole la abilitazione alla A

La Spezia - E' il massimo livello di formazione per un allenatore di calcio, l'ultimo tassello "burocratico" che manca a Vincenzo Italiano. Dal mese prossimo ci sarà anche il tecnico dello Spezia sui banchi di Coverciano per iniziare un'annata di studio teorico e pratico che dovrà far collimare con il suo impegno aquilotto. Dopo aver ottenuto la qualifica Uefa A, il passaggio successivo è fare domanda per il corso Master Uefa Pro, venire ammessi e poi frequentarlo con successo.

Tanti i nomi noti che saranno suoi compagni: Pirlo, Toni, Montero, Bonera, Thiago Motta, Samuel, Chivu, Bigica e Palombo tra gli altri. C'è anche Fabio Caserta, che come Italiano allena in serie B, alla Juve Stabia. Termine lezioni a 2020, poi gli esami nell'autunno successivo. Chi passa potrà allenare in qualsiasi campionato europeo, compresa la serie A.