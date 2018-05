Corsinelli e Vandeputte, l'occhio dello Spezia su due ali emergenti

Genoano il primo, nella Viterbese il secondo, sono elementi che hanno colpito gli aquilotti.

La Spezia - Ha funzionato con Pessina e De Francesco, ha funzionato con Augello. In attesa di mettere alla prova elementi come Proia e Gyasi, reduci da due buoni campionati in terza serie, pare certo che anche nel prossimo mercato estivo lo Spezia andrà a cercare in serie C qualche elemento da aggiungere in rosa. Sono tanti i giocatori monitorati in questa stagione dagli aquilotti, non solo nella fascia del nord Italia che è il terreno di battuta di Gianluca Andrissi. Spesso il diesse è stato visto sulle tribune dei campi lombardi, emiliani e veneti e non solo.



Due nomi filtrano tra quelli che hanno lasciato buone impressioni. Si tratta di due ali, segno che si lavorerà per cercare di avere qualche alternativa tattica diversa rispetto alla stagione appena terminata. Uno è Francesco Corsinelli, 20enne viareggino reduce da due stagioni nel Pontedera. Destro di piede e sinistro di fascia, quest'anno in rete in tre occasioni, è di proprietà del Genoa con cui sono aperti i contatti dopo gli affari Candela e Palladino. Sulla sponda opposta c'è invece il belga Jari Vandeputte che gioca nella Viterbese di Nelso Ricci di cui è il trascinatore con 6 reti e 8 assist in stagione. Attualmente impegnato nei play-off, piace anche in serie A.



Ieri la Nuova Ferrara parlava invece dell'interesse per Eros Schiavon, 35enne centrocampista della Spal in scadenza di contratto. Regista in mezzo al campo, un ruolo su cui lo Spezia dovrà necessariamente lavorare dopo l'addio di Juande. A quanto riferito dalla città emiliana Schiavon starebbe in ogni caso meditando sul ritiro dal calcio giocato a fine stagione e potrebbe rimanere nel club estense con un ruolo nelle giovanili.