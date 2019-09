Corsa-camminata per abbattere i luoghi comuni

La Spezia - Grazie alla fondazione Telethon Italia, alla partecipazione dell'Uisp, dell'Autorità Portuale, il Team Disagio La Spezia e Spezia Triathlon organizza per il prossimo 22 settembre una camminata-corsa con ragazzi diversamente abili. Sarà la passeggiata Morin il punto di aggrgazione e in Largo Fiorillo è stabilita la partenza. L'idea nasce con l'intento di creare eventi annuali, creando un'associazione che operi per questo, che nasce per abbattere luoghi comuni, che guarda avanti e che rende accessibile ciò che adesso accessissibile non è. Il tutto attraverso lo sport, la corsa, l'aria che ti soffia in faccia e ti da l'adrenalina. Meglio ancora se alla Spezia, con il mare e le colline che ti accolgono e proteggono. La manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Comune della Spezia.