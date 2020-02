Coronavirus, Figc chiamata ad esprimersi sulle gare del weekend

La Spezia - E il calcio che fine farà? Quante, quali partite si giocheranno ma soprattutto con che modalità? La situazione è in continua evoluzione e si attende una nota ufficiale in merito da parte della Federcalcio ma ad ora di certo c'è che Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Liguria si sono aggiunte ieri sera alla lista delle regioni che hanno ricevuto "restrizioni" Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Liguria. Possibile che insieme a loro e a Lombardia, Veneto e Piemonte, si aggiunga presto anche la Toscana visti i due casi conclamati di contagio resi noti nella giornata di oggi. Alla luce di questo provvedimento si profilano sei partite di serie A senza pubblico: Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia, Sampdoria-Verona e l'attesissima Juventus-Inter. In assenza di ulteriori sviluppi si dovrebbero invece disputare regolarmente (a porte aperte) Lazio-Bologna, Napoli-Torino, Lecce-Atalanta e Cagliari-Roma. "Non abbiamo ritenuto di dover estendere il provvedimento al resto d'Italia - ha detto ieri sera il ministro Spadafora - perché, come ci ha spiegato la comunità scientifica, in questo momento c'è una zona di focolai che abbiamo limitato, mentre per il resto d'Italia non esistono condizioni per creare allarmismo e prendere misure altrettanto gravi". In B, stando alla situazione attuale (e immaginando la Toscana nella lista), dovrebbero giocarsi in maniera regolare Benevento-Spezia, Juve Stabia-Trapani, Frosinone-Salernitana, Pescara-Ascoli.