Cori contro i veneziani, multa da 5mila euro al Pescara

La Spezia - Golemic del Crotone, Pasciuti del Carpi e Schenetti del Cittadella sono i tre giocatori squalificati dal giudice sportivo in serie B dopo il turno di ieri sera. Squalificato anche il tecnico del Brescia Eugenio Corini per aver protestato con veemenza per una decisione arbitrale. Multa da 7mila euro alla Salernitana "per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; e per avere inoltre, al termine della gara, lanciato nel settore occupato dai sostenitori avversari un petardo, un bengala ed un fumogeno" e da 5mila euro al Pescara "per avere suoi sostenitori, al 15° del primo tempo, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria".