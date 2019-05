Corallo non poteva allenare la Primavera, multa per lo Spezia

La Spezia - Finisce con una sanzione pecuniaria per il club e per il suo amministratore delegato Luigi Micheli la vicenda della Primavera 17/18. Il procuratore federale Francesco Bevivino aveva deferito lo Spezia Calcio per "avere consentito e, comunque, non impedito al Sig. Ferrario Moreno di assumere solo formalmente la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato “Primavera” dello Spezia Calcio Srl, consentendo e autorizzando l’esercizio di tale attività al signor Riccardo Corallo, seppur iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, ma sprovvisto della necessaria qualifica per la categoria di appartenenza". Lo Spezia e lo stesso Micheli, entrambi difesi dall'avvocato Eduardo Chiacchio, hanno chiesto di patteggiare trovando accordo con il Tribunale federale. Per lo Spezia una multa di 6mila euro; per Micheli sanzione da 20mila euro e inibizione di venti giorni.