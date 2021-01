Contro la Sampdoria arbitra Piccinini, al Var c'è La Penna

La Spezia - Sarà Marco Piccinini di Forlì, ingegnere 37enne, l'arbitro di Spezia-Sampdoria di lunedì prossimo. Sesto incrocio con il fischietto romagnolo per gli aquilotti, curiosamente tutte partite giocate al Picco. Dal 2-2 contro il Trapani del 2017 fino al 3-0 contro il Livorno due anni dopo, i precedenti sono ad oggi tutti in serie B. Una sola sconfitta, quella contro il Parma per 0-2 che mandò i ducali in serie A. Peraltro l'ultima partita di Alberto Gilardino prima di appendere le scarpette al chiodo. Gli assistenti saranno Edoardo Raspollini di Livorno e Giuseppe Perrotti di Campobasso. Quarto ufficiale Federico Dionisi dell'Aquila. Al Var Federico La Penna di Roma, Avar Stefano Liberti di Pisa.