Contro la Cremonese novant'anni di sfide da Maggiani e Marino

La Spezia - La splendida doppietta di Paolo Bartolomei incornicia l'ultimo Spezia-Cremonese, giocato circa una anno fa. Tiro da fuori area e colpo di testa in inserimento, due specialità del centrocampista lucchese che diedero a Marino tre punti d'oro contro Rastelli, che domani sera si ripresenta al Picco da tecnico dei lombardi. Match che torna per la ventunesima volta in campionato, la sfida di domani sera sarà la dodicesima in serie B. In cadetteria tutto incominciò nel gennaio del 1931 e a vincere furono gli ospiti per 1-2 con reti di Dossena e Camisaschi da una parte e l'allora 19enne Giulio Cappelli dall'altra. Mister Maggiani scelse Strati, Caiti, Farina, Meoni, Santillo I, Bozzo, Papini, Chiodo, Zunino, Cappelli e Ghidoni. Score che dice 11 vittorie di casa, cinque colpi esterni e quattro pareggi.

Si conta anche un precedente in Coppa Italia, datato 1936. Finì 2-2 dopo i supplementari, la partita fu quindi giocata di nuovo una settimana dopo a campo inverito e fu ancora pareggio (0-0) e anche il terzo tentativo finì pari (2-2). Alla fine lo Spezia passò il turno per sorteggio. Fu l'anno in cui gli aquilotti raggiunsero i quarti di finale eliminando Brescia e Fanfulla. Sconfitti infine dall'Ambrosiana Inter di Meazza e Ferraris II.