Contro il Sassuolo l'arbitro che ha assistito alla promozione in serie A

La Spezia - Sarà Juan Luca Sacchi di Macerata il direttore di gare di Sassuolo-Spezia di sabato pomeriggio. Arbitro jolly per lo Spezia, che ci ha perso una sola volta in 8 precedenti. Ma è la sconfitta più dolce della storia aquilotta: lo 0-1 nella finale di ritorno dei play off che lanciò la squadra di Italiano in serie A. Negli altri incroci tre vittorie e quattro pareggi. Assistenti Marco Fiore di Bassano del Grappa e Filippo Bercigli di Valdarno. Quarto ufficiale Luca Massimi di Termoli. Al Var Luigi Nasca di Bari mentre AVAR sarà Stefano Del Giovane di Albano Laziale.