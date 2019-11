Contro il Frosinone dopo la sosta mancherà Matteo Ricci

La Spezia - Quinto giallo per Matteo Ricci, lo Spezia non avrà il suo regista al ritorno in campo dopo la sosta. In quella posizione davanti alla difesa ha giocato in passato Bartolomei, ma non è da escludere anche l'utilizzo di Benedetti che sta spingendo a fondo in allenamento. Il giudice sportivo di serie B ha fermato per una giornata anche Gravillon (Ascoli), Zuculini (Venezia), Marconi (Pisa), Burrai (Pordenone), Caldirola (Benevento), Lollo (Venezia), Pagliarulo (Trapani), Capela (Cosenza).