Contro il Cittadella una "classica" degli ultimi anni

La Spezia - Un Bidaoui devastante e una deviazione fortunata. Così lo Spezia nell'1-0 al Cittadella dello scorso campionato regolare, marcatore Marco Crimi all'inizio della ripresa quando gli ospiti erano già rimasti in dieci. La sfida, che domenica si rinnova per la dodicesima volta al Picco, ebbe poi una gemella nel turno preliminare dei play-off. Vinta, come tutti ricorderanno, per 1-2 dai ragazzi di Roberto Venturato. Così i granata sono i primi avversari del decennio per lo Spezia, che all'andata si impose con un secco 0-3. Partita in cui si è segnato poco dal 2013 in poi, a parte appunto gli spareggi del maggio scorso. Tre i precedenti in serie C1, il primo nel 2004 con sconfitta aquilotta propiziata da un gol di De Gasperi nel finale a infrangere l'equilibrio derivato dai gol di Pisano e Dall'Acqua nel primo tempo.