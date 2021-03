Contro il Cagliari prima volta in serie A, tanti gol nel passato

La Spezia - E' un'altra di quelle partite che, con la sfida di sabato, si sarà giocata in tutte e tre le categorie del professionismo. Mancava giusto la serie A a Spezia-Cagliari, otto precedenti tra serie C (due volte) e serie B (sei incroci). Data al1932 l'esordio, finito 1-1 con reti di Cappelli e Ostromann. La partita si gioca altre tre volte prima della guerra con due vistosi 4-1 per gli aquilotti nel 1932/33 e nel 1934/35. Curiosamente, in entrambe le partite segnarono quattro calciatori diversi per i bianchi: Sabbatini, Mian, Arella e Cappelli nel primo caso; Calcagno, Garbini, Comar e ancora Sabbatini nel secondo.



Vittoria anche nel 1933 ma di misura: 1-0, rete del friulano Fausto Comar. In panchina sfida tra concittadini: Vilmos Wilheim per i padroni di casa e Andreas Kuttik per gli ospiti. Entrambi di Budapest. Nel 47/48 altro sonoro 4-0 per lo Spezia, orfano di Ottavio Barbieri sostituito nel girone d'andata. In gol Torti, Bilancini e doppietta del solito Costa. Ci si rivede nelle serie C 51/52 e il Cagliari vince per 0-1 con una rete di Gennari nei primi minuti: sardi promossi a fine stagione. Dieci anni dopo sarà invece 0-0, ancora in serie C.

Ultimo precedente il fresco 0-3 per gli ospiti della serie B 2015/16 con doppietta di Melchiorri e autogol di Valentini. Nenad Bjelica mandò in campo Chichizola, Martic, Valentini, Postigo, Migliore, Canadjija (57' K. Rossi), Juande, Brezovec (84'Errasti), Catellani (71'Ciurria), Calaiò e Situm. A fine stagione Cagliari promosso in massima serie.