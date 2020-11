Contro il Benevento debutto dal primo minuto per Estevez

La Spezia - L'argentino Nahuel Estevez in campo nell'undici titolare contro il Benevento. Il centrocampista arrivato in estate dall'Estudiantes ha convinto Vincenzo Italiano, che nella partita di questa sera del Vigorito gli darà una chance dal primo minuto. Complici i problemi fisici di Bartolomei e Maggiore, toccherà quindi ad uno degli acquisti più attesi provare a lasciare il segno. Estevez è andato vicinissmo a sbloccarsi all'esordio sul campo del Parma, colpendo un palo dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo.