Contro Olimpia un'altra battaglia all'extratime: Tarros superata 99-98

La Spezia - E' finito ancora una volta oltre i 40 minuti il match tra Spezia Tarros ed Olimpia Legnaia. Così come in campionato, anche nella semifinale di Coppa Toscana si è dovuti andare oltre il tempo regolamentare per decretare la vincitrice. Ben oltre il tempo regolamentare. Per conoscere infatti la finalista di Coppa ci sono voluti ben 3 tempi supplementari. 55 minuti effettivi di gioco, una partita infinita, purtroppo per i bianconeri terminata, come in campionato, con la sconfitta, in questo caso di un solo punto, 99-98.

C'è inevitabilmente molto rammarico in casa Tarros per una partita iniziata male, rimessa in piedi e poi non chiusa quando ce ne sono state le occasioni. “Abbiamo avuto opportunità che non abbiamo sfruttato – commenta il Presidente bianconero Danilo Caluri – Diverse occasioni le abbiamo avute, ma non siamo stati capaci di finalizzarle. Purtroppo ci abbiamo messo un tempino per entrare in partita, i primi 10 minuti li abbiamo praticamente regalati agli avversari. Non era facile, poi, contro una squadra fisica e molto determinata, recuperare terreno, ma eravamo riusciti a rientrare. Non siamo però stati capaci di chiudere il match e questo ci è costato la finale”.

Sulla stessa linea il commento di coach Andrea Padovan, che sinteticamente chiosa: “Ci manca un centesimo per fare un euro”. Peccato, perchè la Tarros era rientrata in partita e avrebbe potuto mettere il proprio sigillo sulla gara, approdando alla finale di Coppa Toscana. Ora, però, bisogna guardare avanti e tornare a pensare al campionato. Ad attendere i bianconeri sono due sfide difficilissime, a partire da quella di domenica 12 gennaio al PalaSprint contro la capolista Umana San Giobbe Chiusi.