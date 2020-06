Contratti in scadenza, i club attendono direttive

La Spezia - Soufiane Bidaoui potrebbe lasciare lo Spezia prima della fine del campionato. Subito dopo la partita contro il Pisa o forse subito prima, nel caso in cui la sfida ai nerazzurri diventasse il posticipo di mercoledì 1° luglio. E la paradossale situazione dell'ala belga è la stessa che vivono decine e decine di calciatori in serie B. Anzi, gli aquilotti sono decisamente messi meglio di tanti altri club avendo solo un elemento di proprietà che va a scadenza di contratto a fine mese. Per questo il Consiglio federale di lunedì prossimo diventa un passaggio fondamentale per fornire alle società una cornice entro cui agire per disinnescare un possibile terremoto sportivo.

I contratti firmati e depositati in Lega scadono tradizionalmente il 30 giugno, ma il punto e a capo di questa anomala annata è stato posticipato al 31 agosto. Ci sono due mesi da coprire, due mesi in cui la serie B gioca almeno sette giornate, più play-off e play-out. Inizialmente l'impostazione della FIFA sembrava quella di lasciare all'arbitrarietà dei rapporti tra società e tesserati l'eventuale prolungamento. Senza accordo però, esiste il rischio che alcune formazioni si presentino fortemente indebolite al finale di stagione. E le possibilità che un gentlemen agreement non arrivi è reale. ìQuali motivazioni a firmare la proroga avrebbe un calciatore già certo di giocare altrove la prossima stagione? E una società senza più obiettivi di classifica non punterebbe a disfarsi il prima possibile di uno stipendio ormai inutile?



Gli ingaggi per i mesi di luglio ed agosto sono uno degli aspetti più delicati della faccenda. Tra le ipotesi ventilate: pagare per intero i due mesi in più oppure garantire solo il minimo contrattuale per non gravare sui conti dei club già minati dallo stop. E i prestiti il cui stipendio viene garantito in compartecipazione tra due società? "La Lega ci dirà come muoverci - ha detto in settimana Guido Angelozzi , anche in merito ai prestiti. Bidaoui? Dipende anche da lui, in questo frangente gli stessi tesserati devono avere la volontà di rimanere. Fortunatamente abbiamo un gruppo di professionisti che sono qui per lasciare il segno".

Nello Spezia la questione riguarda sette giocatori in prestito oltre a Bidaoui, ma c'è la forza dei buoni rapporti del direttore Angelozzi con i club proprietari (Sassuolo, Verona, Udinese e Trapani) che in ogni caso nutre un certo ottimismo. D'altra parte il Livorno per Awua ed il Venezia per Ceccaroni guardano a Via Melara per capire che ne sarà dei due. E ancora, il Crotone ha pezzi grossi come Benali, Maxi Lopez e Barberis in scadenza e 5 prestiti, la Salernitana ha 7 accordi temporanei solo con la Lazio. In coda, a Cosenza sono 16 i calciatori in bilico, a Trapani quasi l'intera rosa.