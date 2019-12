Contati in mezzo, torna Ramos dalla squalifica

La Spezia - Ramos torna per davvero, Mora per dovere di firma. Finita l'emergenza sulla fascia sinistra della difesa, emergenza peraltro solo teorica perché lì Marchizza ha fatto benissimo contro il Livorno. L'uruguaiano torna al suo posto dopo la squalifica, lasciando ad Italiano l'imbarazzo nella scelta dei centrali di difesa: Erlic, Capradossi, Terzi e proprio Marchizza stanno tutti bene. Alla fine giocheranno i primi due, con Ferrer e appunto Ramos a completare il quartetto davanti a Scuffet.

Tutta diversa la situazione a centrocampo. Posti contati quelli di Maggiore, Bartolomei e Mastinu. Dietro a loro c'è un Mora che sarà a disposizione per il campo solo dalla prossima in casa contro la Cremonese; Benedetti che è un quasi esordiente e un Buffonge che spinge in allenamento così come l'argentino Reinhart prelevato dalla Primavera e in odore di esordio se e quando la situazione lo permetterà. In avanti confermato il tridente Ragusa-Gudjohnsen-Bidaoui che bene sta facendo.



Qui Venezia. Fiordaliso e Zuculini sono i forfait dell'ultima ora per Dionisi, che gioca con quel 4-3-1-2 che è quasi un marchio per la serie B. Al posto del terzino spazio a Lakicevic, che si piazza in linea con Modolo, Cremonesi e lo spezzino Ceccaroni, ormai titolare della fascia sinistra da qualche settimana con ottima resa. In porta Lezzerini, trattato qualche anno fa anche dallo Spezia quando era in uscita dalle giovanili della Fiorentina. Vecchia conoscenza anche Lollo, l'altro spezzino del Venezia, che fa la mezzala destra in un centrocampo che ha Vacca come mente e Fiordilino come uomo a tutto campo. Aramu dietro le punte Zigoni e Capello: uno alto e l'altro scattante.