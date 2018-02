Concluso il corso di difesa personale femminile dell'Accademia Arti Marziali

La Spezia - Con i diplomi distribuiti alle partecipanti si è concluso il 1° corso propedeutico femminile di difesa personale MGA organizzato dalla Accademia Arti Marziali con la collaborazione del Comune della Spezia, svoltosi al Palazzetto dello Sport. A consegnare alle partecipanti gli attestati sono stati il Sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, e l'Assessore alla Sicurezza, Gianmarco Medusei. Oltre cinquanta le partecipanti, di ogni fascia di età. L' MGA (Metodo Globale di Autodifesa) e un sistema di tecniche semplici elaborato dalla FIJLKAM (la federazione del CONI che raggruppa le arti marziali, tra cui il judo e il karate) che possono essere apprese da tutti. Il corso, che non aveva la pretesa di trasformare le partecipanti in poche lezioni in provetti "samurai", è servito soprattutto a dare "sicurezza", cioè a rendere consapevoli le allieve che la difesa, prima di tutto parte, dalla testa e, ragionando, si può fare qualcosa in ogni situazione, meglio conoscendo qualche tecnica appropriata. Il Maestro Sauro Soliani, è stato coadiuvato sul "tatami" dagli istruttori Augusto Peghini e Alessandro Casseri e da atleti dell'Accademia. Il corso non si è limitato alle lezioni pratiche, ma gli aspetti emozionali della difesa da attacchi violenti sono stati trattati dalla psicologa Chiara Maddalena Sannino mentre quelli giuridici della legittima difesa da Alessandro Casseri. Al termine della manifestazione il Maestro Soliani ha voluto ringraziare il Sindaco e l'assessore Medusei per la loro presenza, con cui hanno testimoniato l'attenzione della città per le iniziative come il corso di difesa, che sono insieme, volutamente, sportive e civiche, e Paolo Gagliardelli, primo presidente del "Samurai Club" di Migliarina, progenitore dell'Accademia, a cui ha consegnato una targa ricordo.