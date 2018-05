Concluso a Follo il Memorial "Enzo Simonelli"

La Spezia - A Daniele Monfroni del Riviera Forte dei Marmi il Memorial “Enzo Simonelli” 2018, organizzato dal Circolo Tennis Follo, di 3.a Categoria: battuto in finale Nicola Rapisarda (3.1) del River Arcola per 7-5 e 6-2. Entrambi in semifinale comunque gli alfieri del Ctf, Christian Gallo fermato solo dal vincitore Monfroni con un appassionante 2-6 / 6-1 / 6-1 e Ivan Bacigalupi, sfortunato contro il più esperto Rapisarda... 6-7, 6-3, 1-0 e abbandono per un risentimento muscolare. Nella sezione intermedia di 4.a categoria, affermazione di Alessio Bregni del Tc Sarzana, 4.1; sconfitto difatti in finale per 6-4 e 7-5 Vincent Biava del Tennis Club Lerici. Pure qua fermati in semifinale i follesi, cioè Maurizio Spediacci bloccato dal vincitore del torneo e Antonio Borzonasca, arresosi a Biava.



Alle premiazioni finali, consegnate dal signor Silvano padre dell’indimenticato Enzo, presenti: il vicesindaco follese Felicia Piacente, l’assessore allo Sport locale Benito Lazzoni, il vicepresidente del circolo organizzatore Teodoro Gallo e il Giudice arbitro Antonella Finazzi oltre al gestore del club Maurizio Vallesi. In arrivo infine ivi un’altra competizione, il torneo “Stefania Boutique”, di 3.a e 4.a Categoria femminile. Iscrizioni qui fino alle ore 12 di venerdì prossimo 18/5 al numero di cellulare 346/0211729.