Concentrazione sino all'ultimo respiro, la Juve segna più di tutte nell'ultimo quarto d'ora

La Spezia - Mentre lo Spezia per una volta fa meglio nel secondo tempo rispetto al primo (pareggio con doppia rimonta solo contro la Fiorentina nel match d'andata), la Juventus in casa dell'Hellas Verona trova il gol del vantaggio in apertura di ripresa, salvo poi subire il ritorno dell'Hellas al 77' con la capocciata vincente di Barak. Questa volta la Juve subisce gol invece di segnare nell'ultimo quarto d'ora di partita: quella di Pirlo rimane la squadra che ha segnato di più negli ultimi 15 minuti di gioco in questo campionato (14 gol), solamente Crotone e Parma (uno) ne hanno realizzati meno del Verona (tre) nello stesso intervallo.