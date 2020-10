La Spezia - Lo Spezia ha mandato in campo 28 calciatori nelle prime cinque giornate di questa serie A. Nessuno ha dato fondo alla rosa quanto Vincenzo Italiano, per necessità ma anche per scelta. "Il fatto di coinvolgere tutti è una nostra strategia, oggi avevamo cinque giocatori diversi rispetto ad una settimana fa. Siamo ancora in costruzione ma vedo segnali di crescita: giochiamo senza paura, quando ci riusciamo teniamo il pallino del gioco. Penso la squadra sia sulla strada giusta".