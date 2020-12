Con lo Spezia non ci si annoia mai, già quattro 2-2 in campionato

La Spezia - Volete una serata di calcio divertente, puntate il telecomando sullo Spezia di Vincenzo Italiano. Con quello di ieri sera contro il Bologna è il quarto 2-2 in dodici turni di serie A per i bianchi, che si confermano una squadra imprevedibile, brillante, forse ingenua ma mai banale. A Cesena con la Fiorentina in rimonta, a Parma e Cagliari e infine ieri sera all'esordio al Picco contro il Bologna. In tre casi su quattro i risultati sono stati acquisiti ben oltre il novantesimo. Volendo aggiungere anche la Coppa Italia, sempre contro il Bologna, i 2-2 diventano addirittura cinque e con due rigori falliti all'ultimo secondo. Passare inosservati no, decisamente non è il rischio che corre lo Spezia.