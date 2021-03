Con lo Spezia il "caso Frabotta", con il Cagliari il "caso Ronaldo"

La Spezia - Due ammonizioni che non convincono fino in fondo. Si lamenta il Cagliari per l'entrata che ieri pomeriggio ha rischiato un serio infortunio al portiere Cragno: un intervento da arti marziali di Cristiano Ronaldo, punito solo con il cartellino giallo. Piede alto, indirizzato verso il viso del numero uno sardo, che è parso sottostimato dall'arbitro Calvarese secondo molti osservatori. Stesse osservazioni fatte all'omologo Sacchi dopo Juventus-Spezia di due settimane fa, quando il difensore Frabotta intervenne con un'acrobazia da Cirque du Soleil su Vignali, che rimase a terra tramortito qualche secondo. Anche allora, solo giallo per lo juventino.