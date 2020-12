Con la Lazio un solo precedente in Coppa Italia e non finì bene

La Spezia - Primo confronto in campionato con la Lazio quello di sabato prossimo per lo Spezia. Contro le altre aquile, i bianchi hanno un solo precedente giocato in Coppa Italia. Annata 1904/41, non particolarmente fortunata in in serie B, con un dodicesimo posto che bastò a garantirsi una salvezza abbastanza tranquilla. Molto migliore in coppa, in cui la squadra di Cassanelli elimina Pisa, Anconitana e Fiumana per trovare i romani ai quarti di finale. La trasferta nel Quarnero era stata solo una settimana prima, con in mezzo un altro impegno a Vicenza: lo Spezia arrivò provato alla partita, raccontano le cronache dei tempi.

Come se non bastasse, Wando Persia rimediò un calcio sul volto nelle prime battute della ripresa e lo Spezia giocò in dieci in pratica metà partita. In campo andarono Camerario, Persia I, Zappelli II, Meregalli, Borrini, Morosi, Sodini, Rallo, Costanzo, Lippo e Costa. All'intervallo Lazio in vantaggio per 0-2, prima di dilagare con l'uomo in più. Il solito Costanzo tenne alta la bandiera con una doppietta prima del gol finale di Gualtieri.



25/05/1941

Coppa Italia - Quarti di finale

SPEZIA - LAZIO 2-5

3' Romagnoli, 28'Vettraino, 55' Romagnoli, 59' Pisa, 79' Costanzo, 82' Costanzo, 89' Gualtieri